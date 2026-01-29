«Нафтогаз» отримав кредит для забезпечення населення опаленням та енергопостачанням

Європейська комісія разом із Європейським інвестиційним банком надала додаткове фінансування у розмірі 50 млн євро державній компанії «Нафтогаз України». Гроші спрямують на підтримку енергетичної системи країни в умовах зимового періоду. Про це у четвер, 29 січня, повідомили на сайті Єврокомісії.

Кредит має допомогти забезпечити стабільне опалення та енергопостачання для населення, об’єктів критичної інфраструктури й підприємств по всій Україні під час найскладнішої зими з початку повномасштабної війни.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наголосила, що атаки Росії на енергетичну інфраструктуру виходять за межі війни та мають ознаки державного терору. За її словами, обстріли призводять до гуманітарних наслідків і змушують людей залишати свої домівки.

Надана позика є частиною програми Ukraine Facility. Завдяки цьому траншу загальний обсяг підтримки Європейського Союзу на закупівлю газу для екстрених потреб у зимовий період зріс до 977 млн євро.

Однією з умов фінансування є зобов’язання «Нафтогазу» спрямувати еквівалентну суму на розвиток проєктів у сфері відновлюваної енергетики та декарбонізації.

Нагадаємо, за словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, Україна напередодні зимового періоду накопичила у підземних сховищах 13,2 млрд м3 природного газу, однак для стабільного проходження опалюваного сезону їй необхідно додатково імпортувати понад 4 млрд м3.