Спосіб подрібнення цибулі залежить від типу фаршу

Цибуля – обов’язковий інгредієнт для соковитих домашніх котлет. Але кулінари часто сперечаються, в якому вигляді її краще додавати у фарш: нарізаною кубиками, натертою чи подрібненою в м’ясорубці. «Скарбничка рецептів» розповідає, який варіанті підходить для ідеальної текстури та смаку.

Яку цибулю додавати у фарш?

Спосіб подрібнення цибулі залежить від типу фаршу. Якщо фарш готується з м’яса, прокрученого через м’ясорубку, для подрібнення цибулі можна використовувати ту ж м’ясорубку або тертку. Цибуля від такого способу перетвориться в кашу та дасть багато соку, через що котлети вийдуть надзвичайно соковитими.

Якщо ж ви готуєте рубані котлети, то цибулю потрібно також нарізати ножем. Важливо пам’ятати, що якщо ви вирішили нашаткувати цибулю на великі шматочки, потрібно обов’язково пропарити котлети під кришкою, щоб цибуля приготувалась та не була хрусткою.