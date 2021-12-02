Мостиський районний суд оштрафував на 17 тис. грн та позбавив водійських прав 47-річного настоятеля церкви у селі Довгомостиська Богдана Грицишина. Таку постанову суд виніс, оскільки священик сів за кермо нетверезим – у його крові виявили перевищення норми алкоголю у понад вісім разів.

У судовій постанові за 25 листопада вказано, що Богдана Грицишина зупинили поліцейські за кермом автомобіля Skoda Octavia на вул. Зеленій у Мостиськах увечері 22 вересня. Водія перевірили на вміст алкоголю у крові і виявили 1,73% проміле, що у понад вісім разів перевищує допустиму норму.

Богдан Грицишин в суді зізнався, що випив пляшку пива у день, коли його впіймали за кермом нетверезим.

«Пояснив, що того дня вживав алкоголь, зокрема, випив пляшку пива о 12:00 і сів за кермо свого автомобіля близько 19:00, результатами приладу «Драгер» дуже здивований, оскільки, думав, що від вжитого ним пива прилад не покаже такого високого результату, а допустиму норму», – йдеться у постанові суду.

Окрім того, Богдан Грицишин заявив, що відео поліцейських із місця події є фальсифікованим. А адвокат Грицишина заявив у суді, що інспектор поліції допустив багато помилок при складанні протоколу про нетверезе керування його клієнта. Зокрема, поліцейський не відсторонив Богдана Грицишина від керування машиною, не долучив двох свідків при огляді порушника. Тому адвокат попросив суд закрити справу проти його клієнта.

Суддя Світлана Гірняк, яка розглядала цю справу, відхилила доводи адвоката, зазначивши, що вони націлені на ухиляння від відповідальності його клієнта. Окрім того, суд взяв до уваги, що Богдан Грицишин визнав, що випив пиво у день, коли його затримали за кермом.

Таким чином Мостиський районний суд визнав Богдана Грицишина винним у керуванні автомобілем в нетверезому стані і оштрафував його на 17 тис. грн. Нетверезого водія також позбавили водійських прав на рік. Богдан Грицишин ще може подати апеляцію на цю судову постанову.

47-річний Богдан Грицишин є настоятелем церкви ПЦУ у селі Довгомостиська, що входить у Судововишнянську ОТГ.