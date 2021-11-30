Позбавлений права керування священик знову сів за кермо п'яним

Гощанський районний суд позбавив священика УПЦ МП Василя Данилюка з Клеваня на Рівненщині права кермувати на понад 12 років за регулярне водіння у нетверезому стані. За таке ж порушення чоловіка штрафували з позбавленням права керувати транспортними засобами у грудні минулого року та у червні цьогоріч. У вересні поліцейські знову зупинили Василя Данилюка п’яним за кермом.

Автомобіль Renault Kangoo священнослужителя УПЦ МП з Клеваня Василя Данилюка поліцейські зупинили 8 вересня у селі Мнишин. Водій був нетверезий, що й підтвердив медичний огляд. Швидко з’ясувалося, що кілька місяців тому на Василя Данилюка суд наклав адміністративне стягнення у вигляді 20400 грн штрафу та позбавив його права керувати транспортними засобами на три роки. Ще раніше, у грудні 2020-го, за п'яне кермування його теж штрафували й позбавляли права сідати за кермо. Однак висновків, схоже, священик не зробив.

У судовому засіданні порушник свою вину визнав та пояснив, що справді керував автомобілем за вказаних у протоколі обставин, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння.

Зваживши усі обставини, суддя Гощанського районного суду Юлія Оленич оштрафувала Василя Данилюка на 51 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на десять років. До цього терміну приєднали невідбуту частину покарання, тож у підсумку винного позбавити права керування на 12 років 10 місяців і 20 днів без конфіскації транспортного засобу.

Постанова суду може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду.