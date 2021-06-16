Електронні паспорти тепер можна пред'являти у банках

Національний банк України вніс зміни до своїх попередніх актів, що дозволяють українцям відкривати банківські рахунки за допомогою додатку «Дія». Відповідна постанова набирає чинності у середу, 16 червня.

Ідеться про те, що під час відкриття рахунків можна пред’являти працівнику банку е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з використанням мобільного додатку «Дія».

Додамо, що раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість розмитнювати автомобілі через додаток «Дія».