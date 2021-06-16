Нацбанк дозволив відкривати банківські рахунки з електронними документами
Від сьогодні у банках можна показувати паспорт або свідоцтво про народження в додатку «Дія»
Економіка — Олександра Бодняк, 0 0
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Електронні паспорти тепер можна пред'являти у банках
Національний банк України вніс зміни до своїх попередніх актів, що дозволяють українцям відкривати банківські рахунки за допомогою додатку «Дія». Відповідна постанова набирає чинності у середу, 16 червня.
Ідеться про те, що під час відкриття рахунків можна пред’являти працівнику банку е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з використанням мобільного додатку «Дія».
Додамо, що раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість розмитнювати автомобілі через додаток «Дія».
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