Українцям виплатять нацкешбек за вересень

Виплати за програмою «Національний кешбек» за вересень українці отримають 29-30 листопада, повідомили в Мінекономіки. Загалом держава перерахує понад 598 млн гривень. Ідеться про 3,8 млн українців, які є учасниками програми, і накопичили кешбек за купівлю українських товарів у вересні.

У відомстві уточнили, що виплата за жовтень очікується в другій декаді грудня, за листопад –наприкінці грудня, а гроші за грудень будуть нараховані планово у лютому 2026 року. Надалі виплати здійснюватимуться щомісяця – в кінці місяця за попередній.

У вересні українці придбали товари вітчизняного виробництва, що входять до програми, на суму понад 5,9 млрд грн. До «Національного кешбеку» долучилися нові компанії, і загальна кількість виробників і продавців, які беруть участь у програмі, перевищила 1870.

Отримані гроші можна спрямувати на оплату комунальних послуг, купівлю ліків, книг, зареєстрованих у програмі, а також на поштові послуги чи благодійність. Невдовзі учасники також зможуть витрачати кешбек на купівлю харчових продуктів українського виробництва (окрім підакцизних).

У міністерстві також наголосили, що інформація про нібито згортання програми не відповідає дійсності. Програму не планують закривати у 2026 році, передбачено лише перерозподіл коштів.

Що відомо про проблеми із виплатами «Нацкешбеку»?

На початку листопада українці скаржились, що «Нацкешбек» не нараховували впродовж двох місяців через брак грошей. Тож, уряд виділив понад 1,6 млрд грн з резервного фонду, аби здійснити виплати, і 11 листопада українці таки почали отримувати гроші.

До слова, 22 листопада змінили перелік послуг, на які можна витрачати Нацкешбек. Зокрема, зі списку прибрали мобільний зв’язок, кіно та заклади харчування.