Натуральний та смачний: як обрати якісний сік у магазині
Сік – це не лише смачний, а й корисний напій, який містить вітаміни та мінерали, необхідні організму. Проте користь залежить від того, наскільки натуральним є продукт. Ukr.Media розповідає, як обрати справді якісний сік та на що звернути увагу.
Який буває сік?
Виділяють чотири основні категорії: сік, нектар, морс та соковмісний напій. Усі вони містять певну частку фруктів чи ягід, але найкраще віддати перевагу нектару або морсу – саме в них міститься найбільше натуральних речовин та вітамінів.
Кориснішими також будуть соки прямого віджиму або свіжовичавлені. У них вітамінів значно більше, ніж у відновлених та стерилізованих, де майже відсутні корисні речовини.
Як обрати якісний натуральний сік?
Щоб придбати натуральний сік, достатньо дотримуватися кількох правил:
- Перевіряйте термін придатності. Натуральний продукт має невеликий термін зберігання, адже у ньому відсутні консерванти.
- Оглядайте упаковку. Вона має бути цілою та герметичною, без вм’ятин.
- Зверніть увагу на склад. Чим менше інгредієнтів, тим краще. У натуральному соку можуть бути присутні тільки природні консерванти. А хімічні добавки, ароматизатори та барвники не повинні бути в якісному соку.
- Оцінюйте ціну. Висока ціна не гарантує якість. Краще обирати продукт з середньої цінової категорії.