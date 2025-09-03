Виділяють чотири основні категорії: сік, нектар, морс та соковмісний напій

Сік – це не лише смачний, а й корисний напій, який містить вітаміни та мінерали, необхідні організму. Проте користь залежить від того, наскільки натуральним є продукт. Ukr.Media розповідає, як обрати справді якісний сік та на що звернути увагу.

Який буває сік?

Виділяють чотири основні категорії: сік, нектар, морс та соковмісний напій. Усі вони містять певну частку фруктів чи ягід, але найкраще віддати перевагу нектару або морсу – саме в них міститься найбільше натуральних речовин та вітамінів.

Кориснішими також будуть соки прямого віджиму або свіжовичавлені. У них вітамінів значно більше, ніж у відновлених та стерилізованих, де майже відсутні корисні речовини.

Як обрати якісний натуральний сік?

Щоб придбати натуральний сік, достатньо дотримуватися кількох правил: