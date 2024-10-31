Виявилося, що історія стосунків котів і людей значно триваліша, ніж вважалося раніше

Прийнято вважати, що вперше диких котів люди одомашнили в Стародавньому Єгипті кілька тисячоліть тому. Звідти кораблями тварини потрапили в різні країни Європи.

Проте нещодавно науковці з’ясували, що ще 9 тис. років тому котів вперше одомашнили мешканці Близького Сходу. Про це ВВС розповіла докторка Ева-Марія Гайгл з Інституту Жака Моно в Парижі.

Що було 9 тисяч року тому

На думку вчених, до людських осель диких кішок привабили миші, що жили в зернових коморах. Вперше це сталося 9 тисяч років тому на Близькому Сході. Це і поклало початок тривалим стосункам між людьми і котами.

Коти тисячоліттями працювали на людей – полювали на мишей в господарствах селян, домівках, на кораблях тощо. Так, коти не завжди лежали на дивані.

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«Я б сказала, що коти самі вибрали людське суспільство, проте це був союз, взаємовигідний для обох сторін», - говорить професорка Гайгл.

Через ще кілька тисяч років коти стали співпрацювати з людьми в Стародавньому Єгипті. Це було друге одомашнення цих тварин.

Що з’ясували вчені

Науковці вивчили мітохондріальну ДНК, що передається по материнській лінії, з решток понад 200 котів, виявлених у похованнях вікінгів, на стоянках кам'яного віку і в гробницях фараонів.

Аналіз цієї ДНК показав, що все почалося з Близького Сходу і його хліборобської культури. Імовірно, фермери першими приручили котів. Можливо, вони брали їх з собою в дорогу, щоб вберегти врожай, можливо, це сталося випадково, але так коти почали «захоплювати» світ.

Друга хвиля одомашнення сталася вже в Єгипті. За часів Римської імперії коти поширилися Європою, а потім, в епоху вікінгів, вирушили ще далі.

На думку про те, що в Північну Європу коти потрапили морським шляхом, вчених навів аналіз ДНК останків єгипетського кота з древнього порту вікінгів.

Найпопулярніша порода – дуже молода

Смугасті котики, що є, мабуть, найбільш поширеними по всьому світу, з’явилися тільки в часи Середньовіччя. Аналіз ДНК свідчить про те, що ця мутація, унаслідок якої з’явилися всіма улюблені таббі, відбулася в західній Туреччині у XIV столітті.

За кілька сотень років смугасті коти поширилися по всьому світу. Проте їх вже обирали за зовнішнім виглядом, а не за «робочими» характеристиками, як їхніх попередників. Більше про смугастих котів читайте в матеріалі ZAXID.NET «Ви її точно бачили: найпопулярніша порода котів у Європі».

«Аж до XIX століття селекційна робота з кішками, на відміну від собак, практично не велася. Кішки і без того були корисними, тож і міняти нічого не треба було», – говорить професорка Ева-Марія Гайгл.