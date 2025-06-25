Для ідеального результату потрібно додати у фарш зовсім небагато мінеральної води

Щоб котлети були не лише смачними, а й соковитими та м’якими, можна додати один простий інгредієнт. «24 канал» розповідає, навіщо додавати у котлети мінеральну воду.

Навіщо додавати мінеральну воду у фарш?

Вуглекислий гас, яким збагачена ця вода, буде сприяти більш активному виділенню м’ясного соку, що зробить котлети ще соковитішими. Для ідеального результату потрібно додати у фарш зовсім небагато мінеральної води, але важливо довго вимішувати фарш. Таким чином м’ясо краще збагачуватиметься вуглекислим газом.

Також не забувайте про те, що котлети потрібно перевертати кожні 3-4 хвилини та не чекати, поки з одного боку утвориться тверда кірка, щоб вони залишались соковитими та м’якими.