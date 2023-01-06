Найбільші мережі АЗС знизили ціни на бензин
ОККО і WOG знизили вартість А-95 до 52 грн/л
Експерти зафіксували зниження цін на бензин у найбільших мережах АЗС. Дані щоденного моніторингу цін на пальне, який проводить Консалтингову група «А-95», свідчать, що на АЗС ОККО та WOG ціна за літр бензину A-95 опустилася на 1 грн.
«На станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л – до 52 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості у цих мережах також знизилась на 1 грн/л – до 54 грн/л. На стільки ж здешевшала «преміум-п’ятірка» у мережах «Рур груп» (до 51,99 грн/л) і Prime (до 49 грн/л)», – йдеться у повідомленні експертів, яких цитує профільний сайт enkorr.
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
52
|
-1
|
54
|
-1
|
56
|
0
|
WOG
|
52
|
-1
|
54
|
-1
|
56
|
0
|
Авіас
|
53
|
0
|
53,50
|
0
|
55
|
0
|
Укрнафта
|
51,5
|
0
|
52
|
0
|
53,50
|
0
|
AMIC
|
52,49
|
0
|
55,49
|
0
|
Shell
|
50,81
|
0
|
51,99
|
0
|
55,99
|
0
|
SOCAR
|-
|-
|
55,99
|
0
|
57,99
|
0
|
БРСМ-Нафта
|-
|-
|
50,99
|
0
|
55,29
|
-0,09
|
KLO
|
51,97
|
0
|
53,57
|
0
|
54,97
|
0
|
Рур груп
|-
|-
|
51,99
|
-1
|
54,99
|
0
|
Автотранс
|-
|-
|
52,98
|
0
|
55,98
|
0
|
UPG
|
50
|
0
|
52
|
0
|
53,50
|
0
|
Prime
|-
|-
|
49
|
-1
|
53
|
-0,50
|
VostokGaz
|-
|-
|
49,99
|
0
|
53,99
|
-1
|
Chipo
|-
|-
|
51,75
|
0
|
54,30
|
0
|
Авантаж 7
|-
|-
|
52
|
0
|
53
|
0
|
VST
|-
|-
|
50,90
|
0
|
53,90
|
0
|
Mango
|-
|-
|
51,19
|
0
|
54,59
|
0
|
Motto
|-
|-
|
51,56
|
0
|
54,71
|
0
|
Середня ціна
|
51,71
|
-0,28
|
52,70
|
-0,29
|
55,07
|
-0,01
Водночас ціни на дизпаливо майже в усіх мережах залишаються незмінними. Вирізняються лише мережі Prime і VostokGaz, в яких дизельне паливо подешевшало на 0,5 і 1 грн/л – до 53 і 53,99 грн/л відповідно.
Нагадаємо, у жовтні 2022-ого Національний банк прогнозував, що ціни на пальне зростатимуть і впродовж 2023-ого року, хоча й не так стрімко, як це було впродовж літа-осені 2022-ого. У інфляційному звіті НБУ вказувалося, що ціни на пальне зростатимуть зі швидкістю 20% в рік.