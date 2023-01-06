Експерти зафіксували зниження цін на бензин у найбільших мережах АЗС. Дані щоденного моніторингу цін на пальне, який проводить Консалтингову група «А-95», свідчать, що на АЗС ОККО та WOG ціна за літр бензину A-95 опустилася на 1 грн.

«На станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л – до 52 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості у цих мережах також знизилась на 1 грн/л – до 54 грн/л. На стільки ж здешевшала «преміум-п’ятірка» у мережах «Рур груп» (до 51,99 грн/л) і Prime (до 49 грн/л)», – йдеться у повідомленні експертів, яких цитує профільний сайт enkorr.

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 52 -1 54 -1 56 0 WOG 52 -1 54 -1 56 0 Авіас 53 0 53,50 0 55 0 Укрнафта 51,5 0 52 0 53,50 0 AMIC 52,49 0 55,49 0 Shell 50,81 0 51,99 0 55,99 0 SOCAR - - 55,99 0 57,99 0 БРСМ-Нафта - - 50,99 0 55,29 -0,09 KLO 51,97 0 53,57 0 54,97 0 Рур груп - - 51,99 -1 54,99 0 Автотранс - - 52,98 0 55,98 0 UPG 50 0 52 0 53,50 0 Prime - - 49 -1 53 -0,50 VostokGaz - - 49,99 0 53,99 -1 Chipo - - 51,75 0 54,30 0 Авантаж 7 - - 52 0 53 0 VST - - 50,90 0 53,90 0 Mango - - 51,19 0 54,59 0 Motto - - 51,56 0 54,71 0 Середня ціна 51,71 -0,28 52,70 -0,29 55,07 -0,01

Водночас ціни на дизпаливо майже в усіх мережах залишаються незмінними. Вирізняються лише мережі Prime і VostokGaz, в яких дизельне паливо подешевшало на 0,5 і 1 грн/л – до 53 і 53,99 грн/л відповідно.

Нагадаємо, у жовтні 2022-ого Національний банк прогнозував, що ціни на пальне зростатимуть і впродовж 2023-ого року, хоча й не так стрімко, як це було впродовж літа-осені 2022-ого. У інфляційному звіті НБУ вказувалося, що ціни на пальне зростатимуть зі швидкістю 20% в рік.