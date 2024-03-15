Компанія LPP має магазини у понад 20 країнах світу

Американська дослідницька компанія Hindenburg Research опублікувала звіт, в якому йдеться, що польська компанія LPP імітувала вихід з російського ринку. До початку повномасштабного вторгнення LPP розвивала бізнес в Росії, яка стала її найбільшим закордонним ринком і приносила 19,2% доходу від 553 магазинів. У 2022 році LPP заявила, що до червня продасть всі російські акції дубайській компанії Far East Services, однак після цього польські товари продовжили надходити в Росію. Попри заяву LPP про те, що після повномасштабного вторгнення вони втратили 20% доходів, прибуток у 2022-2023 роках зріс на 13%.

«Ми вважаємо, що LPP змогла опублікувати ці чудові результати, тому що відмова від російського бізнесу була повною фальсифікацією. Far East Services зареєстрували лише за день до того, як LPP оголосила, що досягла домовленості про продаж своєї російської дочірньої компанії», – повідомляє Hindenburg Research.

У звіті йдеться, що російські операції LPP все ще контролює головний офіс у Польщі. Hindenburg Research відправила таємних покупців й виявила в російських магазинах такий самий одяг, як LPP продає в Польщі. Крім цього, дослідники з'ясували, що бізнес планував модифікувати штрих-коди, щоб приховати справжнє походження товарів зберегти контроль над потоком продукції.

Після публікації Hindenburg Research акції LPP різко впали в ціні. Компанія вважає це спрямованою атакою на бізнес.

«Звіт є частиною дезінформаційної атаки, яку готували протягом п'яти місяців, щоб знизити вартість акцій. Ми вже повідомили про цей випадок Міністерство закордонних справ та Національне агентство з доходів. Ми не перша компанія, яку так атакують. Раніше дії Hindenburg були спрямовані проти компанії Adani. Знаємо, що Hindenburg діє в інтересах третіх осіб», – заявили в LPP.

Зазначимо, що LPP є одним із найбільших виробників одягу. Компанії належать такі популярні бренди як Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Магазини з LPP є у понад 20 країнах світу. Підприємство претендує на статус найбільшої модної компанії в Центральній та Східній Європі.