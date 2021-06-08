Герхарда Бьоша призначили головою правління ПриватБанку за результатами конкурсного добору у травні 2021 року

Правління Національного банку України погодило кандидатуру Герхарда Бьоша на посаду голови правління державного ПриватБанку за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, повідомляє прес-служба НБУ.

«Ми вітаємо Герхарда Бьоша з погодженням його кандидатури на посаду голови правління ПриватБанку та впевнені, що його професіоналізм сприятиме подальшому розвитку банку. Якісне корпоративне управління у державних банках – безумовний пріоритет Національного банку та запорука ефективної роботи державних банків», — заявив голова Національного банку Кирило Шевченко.

Наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша головою правління за результатами конкурсного добору у травні 2021 року. Бьош призначений строком на п’ять років.

Із листопада 2010 року до 30 квітня 2021 року Бьош обіймав посаду першого заступника голови правління «Райффайзен Банку Аваль».

Нагадаємо, що у грудні 2016 року ПриватБанк націоналізували рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери банку вивели понад 5,5 млрд доларів.

Кредити, які видавав банк юридичним особам, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів та груп пов’язаних з ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Пізніше націоналізований ПриватБанк подав декілька судових позовів, аби відсудити в колишніх власників незаконно виведені кошти. Судові процеси тривають й досі.