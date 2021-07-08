Нацбанк передбачив заходи впливу для банків, які порушують права клієнтів

Для банків у разі порушення вимог етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості передбачені штрафи. Про це повідомили у прес-службі НБУ.

Зазначається, що тепер Нацбанк має право застосовувати санкції до банків, які порушують права боржників – письмове застереження або штрафи.

Сума штрафів може коливатися від 300 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5,1 тис. до 136 тис. грн) в залежності від виду порушення.

Як інформував ZAXID.NET, навесні Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості», у якому ідеться про заходи впливу за порушення під час врегулювання боргів як для колекторів, так і для кредиторів. Тож Нацбанк має узгодити свої нормативно-правові акти з вимогами закону. До цього законодавство детально не врегульовувало діяльність колекторів.

У законі, серед іншого, ідеться про те, що за порушення законодавства про захист прав споживачів Нацбанк застосовуватиме до колекторських фірм такі заходи впливу, як тимчасова заборона на врегулювання простроченої заборгованості та виключення з реєстру колекторських компаній.

Окрім того, закон забороняє колекторам погрожувати боржникам і шантажувати їх. Забороняється вводити в оману боржників про розмір боргу, наслідки невиконання договору, дзвонити вночі, телефонувати до сусідів чи роботодавців боржника та приховувати номер телефону. Натомість усі дані про колекторську компанію та її представника мають бути відомими.

Крім цього, усі компанії, що надають в Україні колекторські послуги, мають зареєструватися в спеціальному Реєстрі колекторських компаній. Для цього вони мають відповідати низці вимог.