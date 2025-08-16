Під час смаження не накривайте сковороду кришкою – так печериці збережуть рум’яну скоринку

Печериці – універсальні гриби, які підходять для безлічі страв, але часто після приготування вони стають водянистими або гумовими. ITVmg розповідає, як приготувати ідеальні печериці.

Як готувати печериці, щоб вони не були водянистими та гумовими?

По-перше, не варто довго мити гриби, адже вони швидко вбирають вологу. Легкі забруднення краще протерти вологою ганчіркою або паперовим рушником. А якщо забруднення сильні, можна швидко промити їх під проточною водою, але потім обсушити.

По-друге, під час смаження не накривайте сковороду кришкою – так печериці збережуть рум’яну скоринку. Солити їх варто лише наприкінці приготування, щоб зберегти соковитість.

Що зробити, щоб печериці не потемніли під час приготування?

Щоб гриби не потемніли, під час приготування, рекомендується додати до води, в які варяться гриби, невелику кількість лимонної кислоти або лимонного соку. Кислота допоможе зберегти природний колір печериць.

А щоб запобігти потемнінню печериць під час смаження, варто нарізати гриби безпосередньо перед смаженням, мінімізуючи контакт з повітрям. Якщо ви не плануєте одразу смажити печериці, краще перекладіть їх в миску та щільну накрийте харчовою плівкою, видаляючи зайве повітря. А перед смаженням збризкайте нарізані печериці лимонним соком або замочіть їх у розчині лимонного соку та води на кілька хвилин. Смажити гриби краще на середньому вогні, щоб вони не встигли потемніти.