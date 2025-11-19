Їх можна зробити вдома – швидко та просто

Якщо вдома немає панірувальних сухарів, не варто одразу ж бігти в магазин. Їх можна зробити вдома – швидко та просто. Vikna розповідають, що саме вам потрібно.

Як зробити панірувальні сухарі на сковорідці?

Для цього вам потрібно взяти кілька шматків хліба та нарізати на кубики однакового розміру. На добре розігріту сковороду, без олії, викладіться шматочки хліба та підсмажте до рум’яності з усіх боків, перевертаючи хліб. Після цього залиште їх на деякий час, щоб вони охолонули та затверділи.

Після цього хліб потрібно збити в блендері, пересипати крихту у герметичний посуд та використовувати під час приготування.

Як зробити панірувальні сухарі в духовій печі?

Що зробити панірувальні сухарі в духовці, наріжте хліб на кубики та викладіть на застелене пергаментом деко. У розігріту до 150°C духову піч поставте сухарі на 20 хвилин. Після цього вийміть сухарі, переверніть їх на другий бік та знову поставте у духовку на той же час. Після цього вийміть сухарі та дайте їм охолонути. У блендері збийте хліб до стану крихти.