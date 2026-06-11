Жасмин після цвітіння потребує легкого омолодження

Червень – один із найважливіших місяців для догляду за декоративними рослинами. Саме в цей період багато кущів завершують цвітіння та потребують правильної обрізки. Якщо провести її вчасно, рослини сформують нові пагони та закладуть квіткові бруньки для наступного сезону. Які рослини обрізати вже зараз, пише Gardening Know How.

Багато популярних декоративних культур цвітуть на пагонах минулого року. Тому обрізання наприкінці літа або восени може позбавити садівників майбутнього цвітіння. Щоб цього не сталося, важливо виконати необхідні роботи одразу після завершення цвітіння.

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Загальні правила обрізання

Перед початком робіт варто перевірити стан садового інструменту. Секатор і садові ножиці мають бути чистими та добре заточеними. Гострі леза роблять рівний зріз і зменшують ризик пошкодження рослини.

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Насамперед видаляйте сухі, поламані та хворі гілки. Після цього можна переходити до формувального обрізання, яке допомагає підтримувати красиву форму куща та покращує доступ світла й повітря до середини крони.

Бузок

Після завершення цвітіння бузок потребує проріджування. Якщо залишити кущ без догляду, він швидко загущується, а цвітіння стає менш рясним.

У червні рекомендується вирізати частину найстаріших гілок біля основи. Це стимулює утворення молодих пагонів і покращує циркуляцію повітря всередині куща.

Форзиція

Яскрава форзиція прикрашає сад однією з перших навесні. Після завершення цвітіння її варто підстригти, щоб кущ не втрачав декоративності.

Під час обрізання можна видалити до чверті старих пагонів. Така процедура сприяє оновленню рослини та формуванню густої крони.

Вейгела

Цей декоративний кущ славиться рясним цвітінням наприкінці весни. Одразу після в'янення квітів бажано вкоротити відцвілі пагони приблизно на третину їхньої довжини.

Таке обрізання стимулює ріст нових гілок і допомагає рослині зберігати компактну форму.

Магнолія

Магнолія не потребує сильного обрізання, проте після цвітіння можна видалити сухі, пошкоджені або невдало розташовані гілки.

Саме червень вважається найкращим часом для таких робіт, оскільки рослина швидше відновлюється після втручання.

Рододендрон

Після завершення цвітіння рекомендується видаляти відцвілі суцвіття. Це дозволяє рослині не витрачати сили на формування насіння та спрямовувати енергію на закладання нових квіткових бруньок.

Також можна вирізати слабкі або пошкоджені пагони для покращення зовнішнього вигляду куща.

Жасмин

Жасмин після цвітіння потребує легкого омолодження. Старі гілки поступово вирізають біля основи, щоб стимулювати ріст молодих пагонів.

Регулярне обрізання допомагає зберегти рясне цвітіння та привабливу форму куща протягом багатьох років.