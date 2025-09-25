Якщо ви не хочете, щоб ліниві вареники розварились, перетворившись на негарну масу, їх потрібно попередньо заморозити

Ліниві вареники мають значну перевагу над класичними – їх приготування займає набагато менше часу. Тут не потрібно ліпити тісто та загортати начинку. Проте іноді ліниві вареники не тримають форму під час варіння. Ukr.Media розповідає, як це виправити.

У чому секрет цілісності лінивих вареників?

Якщо ви не хочете, щоб ліниві вареники розварились, перетворившись на негарну масу, їх потрібно попередньо заморозити. Так вони залишаться щільними та не розваляться в окропі.

Саме тому є сенс готувати відразу велику кількість лінивих вареників та покласти їх у морозильну камеру. У цьому випадку страву можна буде готувати порційно.