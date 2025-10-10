фото Unsplash

Крупи, що не вимагають термічної обробки, – чудовий вибір для швидкого, корисного та поживного сніданку. Ви можете легко приготувати їх без варіння, просто замочивши у рідині на кілька годин або хвилин. PixelInform розповідає, які крупи не потребують варіння. Вівсяні пластівці. Це найпопулярніший варіант, адже вони швидко стають м’якими, якщо залити їх гарячою водою або молоком. Але найкориснішим вважається геркулес, що вимагає тривалішої термічної обробки, тому його краще залити окропом та залишити під кришкою на ніч. Гречка – універсальна крупа, яку можна приготувати за методом запарювання. Для цього переберіть крупу, промийте її та залийте окропом. Залиште гречку в теплому місці або під ковдрою на ніч. Пшоно та кус-кус – ці крупи також чудово піддаються запарюванню. Пшоно після промивання потрібно залити гарячою водою або молоком, накрити та дати настоятися кілька годин. А кус-кус взагалі не потребує варіння, його можна залити окропом на кілька хвилин. Рис і перловка – ці крупи мають більш щільну текстуру, тому зазвичай їх варять. Але якщо ви хочете заощадити час, існує метод запарювання в термосі. Промиту крупу потрібно залити окропом та залишити у термосі на ніч. Завдяки цьому способу ви отримаєте розсипчасту та смачну кашу без зайвих зусиль.

