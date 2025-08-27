Заморожені, а потім розморожені жирні вершки збиваються не так добре, як свіжі

Заморожування вершків здається зручним способом зберегти залишки, але не все так однозначно – тут важливо знати кілька нюансів. Food Network розповідає, чи справді можна заморожувати вершки.

Чи можна заморозити вершки?

Подібно до молока, вершки можна заморожувати на 1-2 місяці. Але при розморожуванні структура може змінитися, і вони розшаруються. Тому чим вище жирність вершків, тим менше вони будуть розшаровуватися.

Як правильно заморозити вершки?

Щоб заморозити вершки, помістіть їх у контейнер, але обов’язково залиште трохи місця, щоб вершки могли розширитися після заморожування.

Як використовувати заморожені вершки?

Заморожені, а потім розморожені жирні вершки збиваються не так добре, як свіжі. Чим довше вершки лежать у морозильній камері, тим більше в них утворюється кристалів льоду, а додана вода не дозволяє вершкам стати такими ж об'ємними, як свіжим вершкам.