Не всі рослини однаково переносять холодні місяці. Деякі потребують стабільного тепла, щоб пережити зиму. Перед настанням морозів обійдіть сад і визначте, які рослини ви хочете зберегти на наступний рік, а які можна буде навесні замінити. Про рослини, які краще занести в дім, щоб вони не пропали, пише CountryLiving.

Рятуємо однорічну герань

Однорічна герань, або пеларгонія, має два способи зимівлі. Перший – залишити рослину у горщику, обрізавши її на третину, і поставити на яскраве вікно або під лампу для вирощування. Поливати потрібно лише тоді, коли ґрунт майже висохне.

Другий варіант – викопати рослину, очистити коріння від ґрунту і зберігати у паперовому пакеті, періодично змочуючи коріння. Навесні герань пересаджують у горщик і повертають на вулицю після закінчення заморозків.

Цитрусові дерева

Ці рослини обов’язково потребують перенесення у приміщення. Перед цим їх варто обприскати, оглянути на наявність шкідників та ізолювати. Найкраще розташовувати на сонячному вікні, що виходить на схід, захід або південь, або під світлодіодною лампою, забезпечивши 12-14 годин світла на день.

Розмарин

Розмарин витривалий, але у сухому зимовому повітрі може страждати. Його можна занести в горщик до теплого приміщення на сонячне вікно або розмістити в неопалюваному гаражі чи підвалі. Поливати потрібно лише при висиханні верхнього шару ґрунту.

Інжир

Більшість сортів інжиру не витримує морозів. Після перших заморозків занесіть дерево у горщику до теплого або неопалюваного приміщення. Поливати слід раз на місяць, не допускаючи пересихання ґрунту. Навесні обріжте рослину і поверніть на вулицю, коли нічні температури стабілізуються вище 10 градусів.

Жоржини

Бульби жоржин легко зберегти протягом зими. Після перших заморозків обріжте листя до 15 сантиметрів і покладіть бульби у вермикуліт, торф’яний мох або кедрову стружку в пластиковий контейнер без кришки або в паперовий пакет. Перевіряйте їх щомісяця і обприскуйте при пересиханні. Навесні пересаджуйте після закінчення морозів.

Райський птах (стреліція)

Ця тропічна рослина добре росте у кімнатних умовах і витримує низьку освітленість. Занесіть горщик на сонячне вікно і поливайте приблизно раз на 10 днів, коли верхній шар ґрунту висохне.