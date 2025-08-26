Щоб заморожені заготівлі не перетворилися на грудку тіста, варто дотримуватися кількох простих правил

Багато хто любить ліпити пельмені про запас, адже це зручний та швидкий спосіб забезпечити себе обідом чи вечерею. Але щоб заморожені заготівлі не перетворилися на грудку тіста, варто дотримуватися кількох простих правил. «Жіночий портал» розповідає, як правильно заморозити пельмені.

Як заморожувати пельмені?

Спочатку потрібно використати дерев’яну обробну дошку, яку варто добре притрусити пшеничним борошном. І на неї викласти наліплені пельмені, щоб їх попередньо заморозити. Важливо розташувати пельмені так, щоб між ними була відстань, щоб вони не прилипли. Після цього дошку потрібно поставити в морозильну камеру. Якщо у вас є регулювання температури в морозильній камері, варто обрати найнижчий показник для якісного заморожування.

Не використовуйте пакети, поки пельмені не пройдуть цей етап заморозки. Якщо проігнорувати цю рекомендацію, відразу помістивши пельмені в пакет, зварити їх потім буде досить проблематично.