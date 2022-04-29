31-річний водій кілька років тому вже був позбавлений права сідати за кермо через п'янки

Під час комендантської години патрульні зупинили 31-річного мешканця Івано-Франківської області, який перебував за кермом Volkswagen Golf. Виявилося, що прикарпатець був нетверезий і мав при собі підроблене водійське посвідчення. Водій пропонував поліцейським 2,2 тис. грн хабара, аби вони його відпустили.

Як у п’ятницю, 29 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, п’яного водія патрульні зупинили вночі 28 квітня, близько 23:20, у селищі Ланчин Надвірнянського району. Під час спілкування інспектори помітили, що в 31-річного водія Volkswagen Golf є ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити освідування на місці події чи в медичному закладі водій відмовився.

«Окрім того, виявилося, що його посвідчення водія мало ознаки підробки, а саме у 2020 році суд позбавив права керування транспортними засобами фігуранта за водіння у нетверезому стані. Щоб уникнути відповідальності, прикарпатець запропонував правоохоронцям кошти у розмірі 2,2 тис. грн», – йдеться у повідомленні поліції.

Гроші, а також підроблені документи правоохоронці вилучили. На водія склали протокол за ст. 130 КУпАП України (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

Крім того, поліція відкрила кримінальне проваджена за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів). Наразі вирішується питання про повідомлення водієві про підозру.