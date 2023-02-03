Будинок збудують на місці двох приватних помешкань на вул. Вернигори, 17-19

На вул. Вернигори, 17-19 у Львові збудують багатоквартирний житловий будинок із підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження на будівництво погодив виконком Львівської міськради у п’ятницю, 3 лютого.

Йдеться про будівництво на земельній ділянці площею 0,15 га, що призначена для житлової та громадської забудови. Зараз тут розташовані два приватні будинки, які мають знести.

Згідно з МУО, висота будинків не має перевищувати 18 м, а площа забудови – 40%. Як видно з візуалізації, будинок налічуватиме п’ять поверхів та 25 квартир, а підземний паркінг розрахований на 28 місць.

Забудовник також має власним коштом відремонтувати дитячий майданчик на розі вул. Декарта та Вернигори.