Нетаньягу передав листа щодо кандидатури Трампа під час зустрічі з ним у Білому домі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це повідомили у пресслужбі Нетаньягу у вівторок, 8 липня.

Відповідний лист про висування Трампа на Нобелівську премію миру Нетаньягу вручив під час їхньої зустрічі в Білому домі. У листі ізраїльський прем’єр-міністр пропонує присудити Трампу премію за сприяння безпеці, зокрема на Близькому Сході.

Так, згідно з текстом листа, Дональд Трамп продемонстрував «непохитну і виняткову відданість сприяння миру, безпеці та стабільності в усьому світі», а на Близькому Сході його зусилля «спричинили кардинальні зміни та створили нові можливості для розширення миру». На думку ізраїльської сторони, головним досягненням Трампа стала його «ключова роль» у налагодженні дипвідносин між Ізраїлем та низкою арабських країн – зокрема, ОАЕ, Бахрейном та Марокко. Йдеться про так звані Авраамові угоди, які уклали ще за першої каденції Трампа.

«Мало хто з лідерів досяг таких відчутних проривів у напрямку миру за такий короткий час. У ці часи великих історичних змін я не можу уявити собі нікого, хто б більше заслуговував на Нобелівську премію миру, ніж президент Трамп», – йдеться в листі Нетаньягу.

Зазначимо, Нетаньягу – не перший, хто висунув Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року. Наприкінці квітня кандидатуру американського президента подав Пакистан – країна висунула Трампа за «визначальне лідерство в індійсько-пакистанській кризі». Йдеться про загострення відносин Індії та Пакистану, яке сталося через напад бойовиків на туристів в індійському районі Джамму та Кашмір – тоді загинули 26 людей, більшість із них були громадянами Індії.

Нагадаємо, 6 травня збройні сили Індії офіційно розпочали операцію «Сіндур» та завдали ударів по дев’ятьох об’єктах у Пакистані. У ніч на 10 травня Пакистан оголосив про початок військової операції «Баньян Аль-Марсус», проте того ж дня країни за посередництва Сполучених Штатів досягнули домовленості про припинення вогню.

Нобелівська премія миру – одна з шести Нобелівських премій, яку присуджують діячам, політикам та організаціям, які здійснили надзвичайні досягнення у встановленні миру. У 2024 році Нобелівську премію миру присудили групі Nihon Hidankyō з Японії за зусилля з боротьби за світ без ядерної зброї. Лауреатів Нобелівської премії миру 2025 року оголосять восени.