Для стейків, попереднє заморожування піде тільки на користь

Іноді заморожування м’яса перед приготування – це не лише спосіб зберегти продукт, а й справжня кулінарна хитрість. Багато хто вважає, що якщо готувати заморожене м’ясо, воно може не проваритися або не просмажитися та вийти жорстким. Але стейкам попереднє заморожування піде тільки на користь. News24 розповідає, навіщо ж це робити.

Навіщо заморожувати стейк перед приготуванням?

Якщо у вашому рецепті виключено маринад, то стейк можна не розморожувати. Вважається, що у замороженому вигляді м’ясо збереже більше вологи. Зовні стейк вийде рум’яніший, а всередині буде соковитим.

Для цього на сковорідку потрібно налити олію без запаху, розігріти її та почати обсмажувати стейк по 90 секунд з кожного боку. За цей час з кожного боку м’яса має з’явитися скоринка. А далі стейк знімають та відправляється у розігріту до 135°C духовку. Вже у духовці м’ясо готують до середнього ступеня просмаження.