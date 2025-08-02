Традиційно виділяють 6 основних ступенів прожарювання м’ясних стейків

Щоб насолодитися ідеальним стейком, важливо не лише правильно обрати м’ясо та спосіб приготування, а й визначити бажаний рівень просмаження. Sveganas розповідає, які існують рівні просмаження стейка.

Традиційно виділяють 6 основних ступенів прожарювання м’ясних стейків:

Blue (Rare) або Raw;

Rare;

Medium Rare;

Medium;

Medium Well;

Well Done.

На що впливає ступінь просмаження стейка?

Ступінь просмаження стейка визначає не лише апетитний зовнішній вигляд готової страви, але й внутрішні характеристики. Просмажування відповідає за насиченість смаку та аромату, а також за кількість соку, що виділяється в процесі приготування м’ясного делікатесу. Класичний стейк рібай або стріплойн, наприклад, характеризується середньою товщиною від 2,5 до 3 см. Визначити ступінь його просмаження можна в найтовстішій частині, просто вимірявши температурний показник за допомогою кухонного градусника.

Blue (Rare)

Вважається найхолоднішим варіантом просмажування м’ясних делікатесів. Температура в найтовстішій частині не досягає позначки 40°C. Головне завдання не перетримати м’ясо. Достатньо смажити стейк по 1-2 хвилини з кожного боку, щоб підрум’янилася зовнішня скоринка, а всередині м’ясо залишилося яскраво-рожевим і майже сирим. Далі м’ясний делікатес варто загорнути у фольгу й дати відпочити впродовж 8-9 хвилин. Після цього стейк можна подавати до столу. Ступінь просмажування Blue (Rare) підійде тим, хто високо цінує сире м’ясо за смакові якості.

Rare

Цей стейк в процесі приготування стає теплішим, а температура всередині досягає показника 45°C. Готується такий стейк так само: спочатку стейк викладається на добре розігріту сковороду-гриль і обсмажується приблизно 4-6 хвилин до утворення золотистої скоринки. Потім м’ясо загортається у фольгу та відправляється відпочивати на 3-5 хвилин. У результаті виходить ароматний та м’який стейк з характерним м’ясним присмаком.

Medium Rare

Це класичний ступінь просмажки стейків з мармурової телятини, що дозволяє зберегти збалансовані смакові характеристики м’ясного делікатесу. Температура досягає всередині позначки 50°C, а всередині м’ясо набуває рожево-червоного відтінку. Обсмажувати такий стейк потрібно 6-8 хвилин. Ступінь просмажування Medium Rare характеризується найбільшою кількістю соку.

Medium

Проміжний етап приготування стейків, під час якого зникають червоні вкраплення, а температурний показник усередині досягає позначки 60°C. Соку стає все менше, але готовий стейк залишається таким же смачним. Час приготування складає близько 9-10 хвилин. За бажанням м’ясо також можна залишити відпочити приблизно на 4-5 хвилин.

Medium Well

На цьому етапі м’ясо стає поступово сірим, хоча центральна частина все ще залишається рожевою. Температура всередині підвищується до 65°C, а сік стає напівпрозорим. Досягти цієї температури можна приблизно за 10-12 хвилин від початку обсмажування. Цей варіант підійде для тих, хто не їсть необроблене м’ясо.

Well Done

М’ясо матиме насичений сіро-коричневий відтінок, а сік практично відсутній. Температурний показник усередині стейку досягає позначки 70°C. Готувати такий стейк потрібно приблизно 15-18 хвилин. А якщо й давати йому відпочити під фольгою, то не довше 4-5 хвилин.