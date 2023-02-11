Серед обладнання є генератори та інші електричні інструменти

З липня 2022 року до України від німецьких партнерів надійшло 43 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики, що становить майже 334 тонни обладнання. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

«Лише за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн. Зокрема, в рамках кампанії німецько-українського енергетичного партнерства з надання донорської підтримки Міністерство енергетики України отримало від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів», – розповіли у відомстві.

Серед обладнання, яке надійшло від німецьких партнерів, також є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.

двома причинами з точки зору обмеження подачі електрики для споживання.

«Дійсно, вчора була чергова масована атака, яка завдала ударів як по генерації, так і по можливості передачі. На сьогодні, за рахунок запуску відповідних блоків, ми суттєво зменшуємо дефіцит в системі. Відповідно, це вплине на тривалість відключень», – пояснив Галущенко.

Міністр зазначив, що 10 лютого минуло рівно 4 місяці від початку щоденних атак по енергосистемі України.

«Вчорашня атака була однією з наймасованіших. Сумарно понад сто ракет, якщо рахувати С-300, які вони теж використовували, плюс дві масовані атаки дронами у ніч з четверга на пʼятницю. Були влучання в обʼєкти гідро- і теплової генерації», – розповів він.

Окрім того, зафіксовані влучання й в обʼєкти передачі електроенергії.

За словами посадовця, міністерство працює над можливістю нарощувати потужність виробництва електроенергії.

Нагадаємо, 10 лютого Росія влаштувала черговий масований обстріл України. Під ударами знову опинилася критична інфраструктура. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО знищили 61 російську ракету з 71. Крім цього, увечері 10 лютого українські військові знищили 20 ударних дронів Shahed, які запустили росіяни.

Загалом, за даними українських енергетиків, енергосистема країни зазнала 14 ракетних атак військ РФ та 16 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах.

Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем російських військ. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня є більшість вітрових та сонячних електростанцій.