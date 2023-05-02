Снаряди до установок надійдуть не раніше серпня

Україна отримає від Німеччини боєприпаси до зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, які Німеччина передала ще у 2022 році. Водночас як ЗСУ, так і снаряди Україна не зможе застосовувати для обстрілів російської території, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 1 травня, пише DW.

За весь час повномасштабного вторгнення Німеччина передала 34 ЗСУ Gepard та 6000 боєприпасів до них. Олаф Шольц не уточнив, скільки саме снарядів отримає Україна, проте заявив, що боєприпаси до Gepard нададуть не раніше серпня 2023 року.

«Налагоджується виробництво, і це займе певний час», – заявив Олаф Шольц.

Водночас канцлер Німеччини підкреслив, що Збройні сили України не можуть використовувати ЗСУ для обстрілів території Росії. Таких умов Україна має дотримуватися і перед іншими країнами Заходу, які передають зброю.

Зазначимо, в лютому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про відновлення виробництва снарядів для Gepard. Виробництвом займається німецький концерн Rheinmetall, який також запропонував виготовити для України 250 тис. 155-мм снарядів в межах озброєння снарядами від країн Європи.