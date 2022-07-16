Після звільнення Бучі від росіян на вулицях міста лежали тіла вбитих мирних жителів

Прокуратура Німеччини проводить розслідування з приводу витоку інформації німецької розвідки про злочини російських військових проти цивільного населення в Бучі, пише в суботу, 16 липня, Bild.

Німецька Федеральна розвідувальна служба (BND) і федеральний уряд, ймовірно, не хотіли, щоб громадськість дізналася подробиці масових вбивств цивільних. Стверджується, що депутати Бундестагу передали цю інформацію у ЗМІ, щоб про злочини стало відомо. Через це прокуратура зараз перевіряє політиків на предмет можливої державної зради.

В публікації також цитується матеріал новинного порталу The Pioneer, у якому йдеться, що спікерка Бундестагу Бербель Бас раніше дала дозвіл на так зване кримінальне переслідування – у чотирьох справах, пов’язаних з Комітетом оборони, і в трьох інших, які стосуються інших спеціалізованих комітетів парламенту.

Вважається, що із засідання могла витекти інформація під грифом «секретно». На зустрічі на початку квітня у Бундестазі були присутні понад 60 політиків та урядовців.

Згідно з даними The Pioneer, голова комітету Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн першою повідомила про випадки звірств росіян у Бучі, які на цьому закритому засіданні оприлюднили розвідники.

Як зазначає «Європейська правда», на початку квітня, німецькі ЗМІ повідомили, що BND представила у Бундестазі дані перехоплень розмов російських військових, які обговорюють вбивства мирних жителів у Бучі. Записи BND свідчать, що це не були ані випадкові дії, ані дії окремих солдатів, які вийшли з-під контролю. Йдеться про те, що солдати говорили про звірства, як про своє повсякденне життя.

Як заявив представник розвідки у Бундестазі, це свідчить про те, що вбивства мирних жителів стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії. Йдеться про те, щоб поширити страх і терор серед мирного населення та задушити опір.

Нагадаємо, окупувавши Бучу, районний центр неподалік Києва, росіяни влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали, причому в багатьох з них були зв’язані руки. Росіяни в Бучі ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і дітей. Багато людей під час тортур померли.

Тіла вбитих мирних жителів виявили після звільнення міста від росіян. На другий день після цього вже було відомо про те, що росіяни вбили в Бучі кілька сотень мирних жителів. Їхні тіла були скинуті у братські могили.