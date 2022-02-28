Найбільша німецька залізнична компанія Deutsche Bahn дозволила українцям безкоштовно користуватися поїздами з Польщі. Про це повідомили у прес-службі перевізника.

Безкоштовно користуватися поїздами з Польщі можна вже з 27 лютого. За інформацією прес-служби перевізника, українські біженці, які мають український паспорт або інший документ, що посвідчує особу, можуть безкоштовно користуватися поїздами Deutsche Bahn, що прямують із Польщі до Німеччини.

Наразі з Польщі у напрямку Німеччини щодня курсують 8 потягів. Крім цього, німецька компанія у співпраці з польською залізницею планує доставити додаткові вагони та поїзди для перевезення біженців.

Нагадаємо, що до 25 березня польська залізниця надала українцям право безкоштовно пересуватись поїздами TLK та IC.

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