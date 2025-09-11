Шеф-кухар розповів, що використовувати потрібно лише свіжі яйця кімнатної температури

Приготування яєць пашот традиційно вимагає кип’ятіння великої каструлі, але існує надзвичайно швидкий та простий спосіб зробити це приблизно за 60 секунд. «24 канал» розповідає, як можна по-новому приготувати яйця пашот.

Джоел Міель, французький шеф-кухар та колишній власник ресторану, поділився методом приготування яйця пашот за допомогою мікрохвильовки.

Як зварити яйце пашот в мікрохвильовці?

Шеф-кухар розповів, що використовувати потрібно лише свіжі яйця кімнатної температури, адже старіші яйця не підійдуть для такого способу.

Спочатку налийте пів склянки води кімнатної температури в чашку, придатну для використання в мікрохвильовій печі. Посоліть воду та обережно додайте в чашку одне яйце. Потім поставте чашку в мікрохвильову піч та готуйте приблизно 45-60 секунд. Після цього вийміть чашку з мікрохвильовки. Яйце потрібно вийняти столовою ложкою та покласти на паперовий рушник, перш ніж покласти на тарілку або тост.

Джоел Міель підкреслив важливість розуміння потужності мікрохвильовки. Він зазначив, що час приготування може суттєво відрізнятися, залежно від приладу. Поекспериментуйте кілька раз, щоб визначити ідеальний час приготування яєць пашот. Водночас варто бути обережним при нагріванні яйця в мікрохвильовці, адже занадто швидше або тривале нагрівання може призвести до його вибуху.