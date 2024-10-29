Група Нафтогаз працює над розбудовою розподіленої генерації

Уряд Норвегії разом з Програмою розвитку ООН уклали угоду щодо поставки електрогенеруючого обладнання для компаній Групи Нафтогаз. Це забезпечить 80 МВт додаткової потужності для української електромережі. Про це повідомили в пресслужбі української компанії 29 жовтня.

«Група Нафтогаз працює над розбудовою розподіленої генерації за підтримки норвезького уряду. Це допоможе забезпечити додаткову генерацію електроенергії та тепла для мешканців однієї з областей», – зазначають у повідомленні.

Раніше на офіційному сайті норвезького уряду повідомлялось про виділення додаткових 1,5 млрд крон (близько 127 млн євро) на енергетичні потреби України, частина з яких буде спрямована на закупівлю електрогенеруючого обладнання для Групи Нафтогаз.

«Ми вдячні нашим норвезьким партнерам за допомогу у зміцненні енергетичної інфраструктури України, що продовжує страждати від ворожих атак. Цінуємо послідовну підтримку Норвегії з початку повномасштабної війни», – зазначив СЕО Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Допомога партнерів України в енергетичному секторі

8 жовтня литовська енергетична компанія Ignitis Group виділила 4 млн євро для посилення української енергетики. На виділені гроші закуплять обладнання для однієї з українських електростанцій, що дозволить додатково створити 120 МВт генеруючих потужностей. Це забезпечить електроенергією приблизно 420 тис. споживачів.

Окрім цього, 2 жовтня агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило про виділення для України понад 1 млрд доларів на підтримку енергетики та гуманітарну допомогу.

Також 26 вересня бюджетний комітет Німеччини оголосив про надання зимового пакета допомоги енергетичній системі України на суму 70 млн євро. Зимовий пакет допомоги дозволить придбати малі теплоелектростанції, котельні та генераційні системи для українських міст та сіл.