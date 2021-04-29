Нова партія китайської вакцини CoronaVac, яка складається з 500 тис. доз, прибуде до України ввечері 30 квітня. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в четвер, 29 квітня.

«Щойно компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз, з нашого контракту на 1,9 млн. доз», ­– написав він у Facebook.

Зазначимо, що вакцина CoronaVac надходить в Україну в рамках контракту між державою і виробником – китайською компанією Sinovac Biotech, інтереси якої в Україні представляє компанія «Лекхім». Україна вже отримала 215 тис. доз цієї вакцини.

Головний компонент вакцини CoronaVac – нежиттєздатні вірусні частинки. Вони не можуть спричиняти хворобу, але викликають імунну реакцію. Таку технологію використовують для виробництва багатьох інших вакцин, наприклад, проти поліомієліту та дифтерії. Зберігати китайську вакцину можна за температури 2-8°C.