термінал матиме площу у 35 тис. га

Компанія «Нова пошта» збудує термінал біля аеропорту в Борисполі із посилковим та вантажним корпусами. Вартість будівництва становитиме 1 млрд грн.

Як повідомляє компанія, новий термінал оброблятиме до 50 тис. посилок на годину. На його території буде сортувальна станція «Нової пошти», посилковий та вантажний корпуси, а також злітно-посадкова смуга для безпілотних літальних апаратів. Загальна площа терміналу становитиме 35 тис. кв. метрів.

Для сортування посилок використовуватимуть 6 автоматизованих ліній. Також тут застосують технологію відеоаналізу для розпізнавання посилок з пошкодженим маркуванням, а на вантажному терміналі будуть робовізки для транспортування вантажу, як на терміналах у Львові, Києві, Харкові та Дніпрі.

У компанії обіцяють створити на новому терміналі 300 робочих місць. Будівництво триватиме у три етапи, а першу чергу компанія планує запустити до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що «Нова пошта» створила авіакомпанію Supernova Airlines, яка невдовзі займатиметься доставкою міжнародних вантажів власними літаками компанії. Рейси планують здійснювати з аеропортів «Бориспіль» і «Львів».