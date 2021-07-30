Після вибухів у поштоматах «Нова пошта» скануватиме посилки рентгеном
У «Новій пошті» хочуть посилити ідентифікацію клієнтів після інцидентів у Києві та Одесі
Компанія «Нова пошта» після вибухів у двох своїх поштоматах у Києві та Одесі заявила, що скануватиме усі посилки рентгеном та посилить процес ідентифікації клієнтів.
Зараз рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок, як розповіли у компанії, використовують на двох сортувальних станціях – у Києві та у Львові. Тепер цю практику хочуть поширити на всі термінали і депо. Також «Нова пошта» впровадить процес повної ідентифікації клієнтів, щоб не було можливості відправляти посилки через підставних або неіснуючих людей.
Окрім того, кажуть у компанії, планується співпраця із кінологічними службами в усіх регіонах для виявлення підозрілих посилок і вантажів.
Нагадаємо, у четвер, 29 липня, невідомі підірвали два поштомати – пристрої для отримання посилок без відвідування відділень за допомогою мобільного додатка – «Нової пошти» у Києві та Одесі.