Вибух стався у поштоматі «Нової пошти» в Одесі

Невідомі підірвали два поштомати – пристрої для отримання посилок без відвідування відділень за допомогою мобільного додатка. Один з підірваних поштоматів належить «Новій пошті». Натомість достовірної інформації про те, якому оператору належить другий підірваний поштомат, немає.

Один з поштоматів підірвали у Києві. Він розташовувався в одному з торгових центрів на Оболоні. За інформацією поліції, вибух стався вранці в четвер, 29 липня.

«Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із скринь поштомата здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів. Поліцейські проводять на місці усі необхідні першочергові слідчі дії. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав», – повідомила київська поліція.