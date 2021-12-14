Карл Негаммер вважає, що «Північний потік-2» та ескалація Росією конфлікту на сході України не пов'язані

Новий канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) виступив за запуск російського газогону «Північного потоку-2». Про це він заявив у інтерв’ю Die Welt, цитує Liga.net у вівторок, 14 грудня.

Зі слів Негаммер, російський газопровід «є важливим проектом, який дає ЄС безпеку поставок», а його блокування може лише зашкодити Євросоюзу. Мовляв, країни ЄС мають бути забезпечені енергоресурсами з якомога більшої кількості джерел.

Негаммер також вважає, що «Північний потік-2» та ескалація Росією конфлікту на Донбасі не пов'язані та не погодився із позицією США використовувати газопровід як важіль впливу на Кремль через агресію стосовно України.

Зазначимо, що раніше із пропозицією до Ради міністрів закордонних справ держав Євросоюзу якнайшвидше ввести газопровід «Північного потоку-2» в експлуатацію виступив і міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

Сертифікацію російського «Північного потоку-2» Німеччина тимчасово припинила до завершення створення дочірньої фірми. Компанія Nord Stream 2 AG, що базується у Швейцарії, вирішила не змінювати свою юридичну форму, а замість цього заснувати дочірню компанію виключно для управління німецькою частиною газопроводу відповідно до законодавства Німеччини.

Нещодавно США виключили санкції проти «Північного потоку-2» з оборонного бюджету на 2022 рік, адже проти них виступає адміністрація Джо Байдена. Водночас сам Байден заявив, що у разі, якщо Росія вторгнеться в Україну, США введуть проти неї санкції, від яких досі утримувались.