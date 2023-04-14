Міністр оборони Китаю Лі Шанфу

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу, який перебуває під санкціями США за співпрацю з Росією, здійснить наступного тижня триденний візит до Москви на запрошення міністра оборони РФ Сєргея Шойгу, повідомляє 14 квітня France24.

Про візит міністра у РФ повідомив офіційний представник міноборони КНР Тань Кефей. За його словами, глава міноборони Китаю проведе переговори з російським військовим керівництвом і відвідає російські військові академії.

«Протягом останніх років під стратегічним керівництвом глав двох держав китайсько-російські військові відносини залишалися на високому рівні й було досягнуто нового прогресу у стратегічній комунікації, спільних навчаннях і практичній співпраці», – додали в китайському міноборони.

Лі Шанфу призначили міністром оборони КНР 12 березня 2023 року. Він перебуває під санкціями США з 2018 року через співпрацю з РФ, зокрема закупівлю бойових літаків та обладнання – винищувачів Су-35 і комплексів С-400, у компанії «Рособоронэкспорт». У той час Лі Шанфу був директором департаменту розроблення обладнання у вищому військовому комітеті, який здійснює нагляд за китайськими оборонними технологіями, пише агентство Reuters.

Як інформував ZAXID.NET, 20 березня в Росію приїжджав із триденним державним візитом глава КНР Сі Цзіньпін. Він провів переговори з президентом РФ Владіміром Путіним, за підсумками яких політики підписали спільні заяви.

Китай від початку нападу РФ на Україну демонструє нейтральну позицію і прямо не засуджує дій Москви.

Китай відмовився критикувати вторгнення Росії в Україну та звинуватив США та НАТО у провокаціях проти Москви. Під час візиту до Пекіна у 2022 році президент Росії Владімір Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін оприлюднили спільну заяву, в якій проголосили «безмежні» відносини між двома країнами.