Під час зустрічі у Москві Сі Цзіньпін сказав Владіміру Путіну, що Китай «не підтримує жодну зі сторін» щодо територіальної суперечки Росії а Японії

Китай вперше за останні 59 років змінив позицію щодо питання приналежності Курильських островів, тепер Пекін займає нейтральну позицію. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на японське агентство Kyodo.

Видання з посиланням на власне джерело зазначає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не підтримав претензію Японії щодо окупованих Росією островів біля Хоккайдо під час переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним минулого місяця.

«Під час зустрічі у Москві Сі сказав Путіну, що Китай «не підтримує жодну зі сторін» щодо територіальної суперечки, перейшовши до нейтралітету від позиції Китаю, яку вказав тодішній китайський лідер Мао Цзедун у 1964 році, розглядаючи чотири спірні острови як належні Японії, сказало джерело», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що двосторонні переговори щодо островів, відомих як Північні території в Японії та Південні Курили в Росії, були призупинені після того, як Токіо запровадив санкції проти Москви після її вторгнення в Україну.

Видання пише, що така зміна позиції Китаю може ускладнити врегулювання суперечки, що триває десятиліття, оскільки Москва навряд чи поступиться в цьому питанні зараз за підтримки Пекіна.

Адміністративно Курильські острови є частиною Сахалінської області Росії. Однак Японія вважає їх своєю територією і заявляє, що ці землі були незаконно анексовані Радянським Союзом після Другої світової війни.

У липні 1964 року Мао сказав делегації Соціалістичної партії Японії, яка прибула з візитом до Китаю, що захоплені Росією острови «треба повернути вам», тобто оголосив про підтримку Пекіном територіальних претензій Токіо.

Уряд Китаю дотримувався такої позиції, хоча останніми роками він публічно не згадував про це. На картах Китаю спірні острови позначено як «окуповані Росією».