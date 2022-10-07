Архіпелаг Курильських островів складається з 56 островів. Їх загальна площа становить 10,5 тис. квадратних кілометрів

Верховна Рада України заявила про підтримку Японії щодо Північних територій країни. Таким чином тепер Україна визнає Курильські острови окупованими Росією.

Народні депутати на засіданні в п’ятницю, 7 жовтня, підтримали постанову про «Звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти щодо Північних територій Японії». За ухвалення постанови проголосувало 287 нардепів, повідомив сайт Верховної Ради.

«Український парламент висловлює підтримку позиції Японії щодо північних територій, а також визнає, що вони перебувають під російською окупацією. Тому Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство продовжувати докладати всіх зусиль для оформлення статусу японських територій», – йдеться в документі.

Постановою депутати звертаються до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ та парламентів інших країн для послідовної підтримки дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії. Звернення нардепів набирає чинності з дня його ухвалення.

Що відомо про конфлікт між Росією і Японією на Курильських островах

Після завершення Другої світової війни Радянський Союз приєднав до свого складу японські Курильські острови. Вони входять до складу Сахалінської області. Японія не погоджується із захопленням її островів і вважає ці території окупованими.

Архіпелаг Курильських островів складається з 56 островів. Їх загальна площа становить 10,5 тис. квадратних кілометрів.

Із початком повномасштабної війни Японія, як і країни Заходу, запровадила проти Росії санкції. Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда принагідно заявив, що Курильські острови — це споконвічно японські території. У відповідь на санкції Росія заборонила японським рибалкам ловити рибу біля Курильських островів, пише «Фокус»