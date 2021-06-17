Заступник голови ОП Олег Татаров фігурує у справі про розкрадання майна Національної гвардії

«Центр протидії корупції» припускає, що Офіс президента намагається сфальсифікувати петицію про відставку Олега Татарова – заступника глави ОП Андрія Єрмака.

Список із підписантами петиції громадська організація оприлюднила 17 червня в Facebook. На скріншоті видно, що її також підписав Biden Joe.

ЦПК зазначає, що підписати петицію можна лише після авторизації електронним підписом або через Bank-ID. Мовляв, такий підпис фальсифікувати ззовні неможливо.

«Схоже, Офіс Президента зрозумів, що петиція за звільнення Татарова точно набере необхідну кількість голосів, тому спробував її фальсифікувати», – припускає ЦПК.

Журналісти звернулися до Офісу президента за коментарем з приводу цієї ситуації.

Петиція про відставку Олега Татарова станом на 17 червня набрала 23638 голосів з 25000 необхідних – до кінця збору підписів залишилося 10 днів. Якщо петиції набере необхідну кількість голосів, президент має обов’язково її розглянути та надати на неї відповідь.

У чому підозрюють Олега Татарова

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником голови Офісу президента 5 серпня. Проти призначення Татарова в Офіс президента виступила ініціативна група постраждалих під час Революції гідності. Річ у тім, що Татаров під час подій Євромайдану працював у Міністерстві внутрішніх справ.

Після цього глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що звинувачення на адресу Татарова «не мають жодного відношення до його нинішньої роботи в ОП, оскільки є подіями 4-річної давнини».

На початку грудня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що Татаров фігурує у справі про розкрадання майна Національної гвардії. Однак оголошення йому підозри затягнулося через те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова раптово змінила прокурорів – процесуальних керівників – у цій справі.

Зрештою, Татарову оголосили підозру 18 грудня. Однак вже 24 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ до СБУ. Завдяки цьому Татаров уникнув арешту.