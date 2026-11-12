Масштабні сутички під будинком «Азову» у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада 2026 року

Військові, які перебували у пункті тимчасової дислокації «Азову» у Петропавлівській Борщагівці під Києвом, поскаржилися на побиття. Про це у четвер, 12 листопада, повідомило hromadske, яке отримало відпповідь Офісу військового омбудсмена на інформаційний запит.

Офіс військового омбудсмена здійснює перевірку подій, що сталися 2 лисдопада біля пункту тимчасової дислокації «Азову» у Петропавлівській Борщагівці. Представники Офісу вже опитали кількох бійців, які перебували у приміщенні «Азову», після чого дійшли висновку, що «щодо них, імовірно, вчиняли насильницькі дії шляхом завдання тілесних ушкоджень».

Представники Офісу військового омбудсмена скерували Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора.

До слова, 8 листопада hromadske з посиланням на відповідь військової частини 3121 Першого корпусу НГУ «Азов» повідомляло, що у будинку в Петропавлівській Борщагівці перебував військовий, в якого була встановлена колостома. У частині запевнили, що боєць отримував всю необхідну медичну допомогу.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, у вечері 2 листопада у соцмережах поширили інформацію, що у підвалі будинку в Петропавлівській Борщагівці нібито незаконно утримують близько 40 людей. Після цього під будинком виникли масштабні сутички, внаслідок яких постраждали 16 нацгвардійців, які виконували задачі поза межами будівлі НГУ.

Серед тих, хто поширював повідомлення про катування військових, була 49-річна Валентина Молода. Жінка представлялася власницею клініки «Мед-престиж», однак насправді володіє клінікою пластичної та естетичної хірургії.

1-й корпус Нацгвардії «Азов» заявив, що будинок є пунктом тимчасової дислокації його військових, і спростував повідомлення про нібито катування на його території. Поліція Київщини також заперечила інформацію про незаконне утримання людей і загибель чоловіка. Згодом СБУ повідомила, що сутички у Петропавлівській Борщагівці планували для викрадення нацгвардійця.

12 листопада СБУ та Нацполіція повідомили про затримання 13 учасників сутичок біля будівлі НГУ у Петропавлівській Борщагівці.