У будівлі «Азову» в Петропавлівський Борщагівці перебував військовий зі стомою

У військового, який перебував у пункті тимчасової дислокації «Азову» під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці під Києвом, була встановлена колостома. У частині запевняють, що боєць отримував усю необхідну медичну допомогу. Про це в неділю, 8 листопада, повідомили журналісти hromadske, які отримали відповідь військової частини 3121 Першого корпусу НГУ «Азов» на інформаційний запит.

Йдеться про 36-річного військового Андрія Кулешова, який служить із 20 серпня 2026 року й на момент мобілізації не мав проблем зі здоров’ям.

25 вересня Андрій Кулешов повернувся із СЗЧ. У частині стверджують, що про колостому дізналися під час медогляду після його повернення. Тоді військовий надав документи про операцію, яку провели 4 вересня в цивільній лікарні. Причини її проведення у частині не розголошують, посилаючись на лікарську таємницю.

Згодом військовий двічі консультувався з хірургом Київської міської клінічної лікарні № 5, а через біль у коліні – з ортопедом-травматологом Медичного центру Нацгвардії.

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У частині зазначили, що медик підрозділу контролював догляд за стомою та заміну калоприймачів, а військового забезпечували необхідними засобами.

«Лікарі надали рекомендації щодо догляду за стомою, обмеження фізичних навантажень та амбулаторного спостереження, а також щодо обстеження й курсу фізіотерапевтичного лікування колінного суглоба. Медик підрозділу контролював догляд за стомою та заміну калоприймачів. До фізичних навантажень військовослужбовця не залучали», – йдеться у відповіді військової частини.

Також у частині зазначили, що лікарі не виявили показань для госпіталізації Кулешова. Водночас хірург радив розглянути можливість відновної операції приблизно через вісім місяців після консультації та додаткового обстеження. Станом на 2 листопада цей термін ще не минув.

Колостома – це хірургічно створений отвір на передній черевній стінці, через який частину товстої кишки виводять назовні. Через нього калові маси потрапляють у спеціальний мішок – калоприймач. Колостому формують, коли природне виведення випорожнень через пряму кишку тимчасово або постійно неможливе чи потребує відведення.

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Поліція Київщини заперечила інформацію про незаконне утримання людей і загибель чоловіка. Водночас військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що для з’ясування обставин інциденту призначили перевірку.