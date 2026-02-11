Щедрий урожай огірків починається з правильно обраного насіння

Огірки – одна з найпопулярніших культур на городі, але отримати справді щедрий урожай вдається не всім. Успіх залежить від правильного старту, уважного догляду за розсадою та своєчасного підживлення. Дотримання простих, але важливих правил допоможе рослинам сформувати міцну кореневу систему та активно плодоносити. ProstoWay пише про основні етапи вирощування, які впливають на кінцевий результат.

Початок успіху: якісне насіння

Щедрий урожай огірків починається з правильно обраного насіння. Якщо воно зберігалося тривалий час або ви вперше придбали новий сорт, варто перевірити його схожість. Для цього замочіть кілька насінин у вологому середовищі та простежте за проростанням. Дружні паростки свідчитимуть про хорошу якість. Якщо ж результат слабкий, допоможе попереднє замочування, але лише у випадку, коли насіння не має спеціального захисного покриття. Оброблені зерна додаткової підготовки не потребують.

Не занурюйте насіння просто у воду, адже без доступу кисню воно може зіпсуватися. Краще загорніть його у вологу тканину або паперовий рушник і залиште у теплому місці з температурою близько 25–27 °C. За кілька днів з’являться перші ознаки життя.

Особливості вирощування розсади

Огірки погано переносять пересадку, тому висівайте їх одразу в окремі ємності з легким і поживним ґрунтом. За день до посіву бажано знезаразити землю біологічним препаратом, щоб убезпечити молоді корінці від інфекцій. Пророщене насіння обережно розкладіть у лунки, сухе – просто заглибте і присипте шаром ґрунту. Зазвичай сходи з’являються вже через кілька днів.

Не варто тримати розсаду в домі занадто довго. Найкращий час для висадки – приблизно через три тижні після появи сходів. Перерослі рослини гірше адаптуються на грядці. За період вирощування підживіть їх двічі: після формування першого справжнього листка та напередодні пересадки. Перед висадкою злегка підсушіть ґрунт у стаканчиках, щоб земляний ком залишався цілісним.

Пересадка та подальший догляд

Перед висадкою підготуйте грядку: зробіть лунки та пролийте їх засобом проти грибкових захворювань. Такі профілактичні обробки корисно повторювати протягом сезону, особливо після опадів. У спекотні дні молоді рослини бажано притіняти, щоб уникнути сонячних опіків.

Огірки найкраще ростуть у пухкому та родючому ґрунті. Додайте перегній і трохи деревного попелу, ретельно перемішайте з землею. Спостерігайте за станом листя: насичений зелений колір свідчить про достатнє живлення, а посвітління може сигналізувати про нестачу поживних речовин. Під час активного плодоношення чергуйте підживлення з вмістом азоту та калію.

Коли з’являться перші плоди, забезпечте регулярний полив, адже волога безпосередньо впливає на якість і смак огірків. Після внесення добрив дайте рослинам час засвоїти поживні речовини і лише потім збирайте врожай. За такого підходу огірки будуть соковитими, хрусткими та безпечними для споживання.