Винний завод «Коктебель» став власністю російського спиртзаводу

Завод марочних вин «Коктебель» в окупованому Криму продали на аукціоні у вівторок, 26 січня, за 110,2 млн рублів (41,2 млн грн), йдеться на російському сайті для розміщення інформації про проведення торгів.

Новим так званим власником стала компанія, яка раніше орендувала цей завод – ТОВ «Завод марочних вин «Коктебель». Воно запропонувало за завод на 10,2 млн рублів більше за його стартову ціну.

Організатором торгів було так зване Міністерство майнових і земельних відносин Криму.

Усього в незаконному аукціоні брали участь дві компанії та одна фізична особа: орендар ТОВ «Завод марочних вин «Коктебель», компанія «НТЦ «Кристаллкор» з Росії (Санкт-Петербург), а також Андрій Шкловський, який є засновником ТОВ «Бонусмолл» у Пермі (Росія).

Нагадаємо, завод марочних вин «Коктебель» був заснований у 1879 році. Підприємство володіє виноградниками площею 1070 га.

Після окупації Криму Росії завод взяло в оренду вже згадане ТОВ, яке на 99,8% належить Гатчинському спиртзаводу з Ленінградської області Росії. Це підприємство належить Михайлу Якубчику, якого російські ЗМІ називають родичем директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2020 році окупаційна влада Криму продала винзавод «Масандра», який придбала дочірня компанія банку «Росія» ТОВ «Південний проект» за 5 млрд 327 млн рублів. Ця сама компанія у 2017 році купила завод шампанських вин «Новий світ».