Останнім часом в окупованому Криму майже щодня чути вибухи

Окупаційна влада Криму очікує на субсидії від РФ. Окупанти підрахували попередні збитки від вибухів на російських військових об'єктах у Сакському та Джанкойському районах Криму. Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов розповів, що збитки оцінили у 700 мільйонів рублів.

«Загальний обсяг збитків, які ми направили для отримання субсидії в уряд Російської Федерації, становить понад 700 млн рублів (становить понад 11,5 млн доларів або майже 429 млн грн – ред.). Гроші на підтримку буде виділено», – заявив Аксьонов в ефірі російського державного телеканалу в Криму «Міллет», повідомляє Крим.Реалії.

За його словами, оцінку збитків планують завершити наступного тижня. За даними Аксьонова, загалом постраждали понад 4 тисячі об'єктів.

Останнім часом у Криму майже щодня чути вибухи. Російська влада пояснює це збиттям «українських безпілотників» та «роботою ППО».

Нагадаємо, 9 серпня на військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці в Криму пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що було знищено щонайменше 9 російських літаків. 16 серпня у районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму вибухнув склад із боєприпасами. Також вибухами було пошкоджено залізницю між станціями Азовське та Роз'їзд. У Міноборони РФ заявили про диверсію.