Людмила Оляновська виборола бронзу у спортивній ходьбі на 20 км на цьогорічному чемпіонаті Європи

Українські спортсмени продовжують виступи на Олімпіаді-2024. Поки що здобути медаль вдалося лише фехтувальниці Ользі Харлан – вона виграла бронзу в індивідуальній шаблі.

Детальний розклад четвертого дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 1 серпня:

8:30 – спортивна ходьба (20 км, чоловіки; Ігор Главан)

10:20 – спортивна ходьба (20 км, жінки; Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук)

10:30 – кульова стрільба (пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки; Сергій Куліш)

11:00 – дзюдо (жінки до 78 кг, Єлизавета Литвиненко)

12:14 – стрільба з лука (індивідуальна першість, жінки, 1/32 фіналу; Вероніка Марченко – Лі Цзай-Ці (Тайбей))

12:18 – плавання (50 м вільним стилем, кваліфікація; Владислав Бухов)

17:00 – дзюдо (чоловіки до 100 кг, жінки до 78 кг; потенційно Єлизавета Литвиненко)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).