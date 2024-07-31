Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді: повний розклад на 1 серпня
Українські спортсмени продовжують виступи на Олімпіаді-2024. Поки що здобути медаль вдалося лише фехтувальниці Ользі Харлан – вона виграла бронзу в індивідуальній шаблі.
Детальний розклад четвертого дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 1 серпня:
- 8:30 – спортивна ходьба (20 км, чоловіки; Ігор Главан)
- 10:20 – спортивна ходьба (20 км, жінки; Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук)
- 10:30 – кульова стрільба (пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки; Сергій Куліш)
- 11:00 – дзюдо (жінки до 78 кг, Єлизавета Литвиненко)
- 12:14 – стрільба з лука (індивідуальна першість, жінки, 1/32 фіналу; Вероніка Марченко – Лі Цзай-Ці (Тайбей))
- 12:18 – плавання (50 м вільним стилем, кваліфікація; Владислав Бухов)
- 17:00 – дзюдо (чоловіки до 100 кг, жінки до 78 кг; потенційно Єлизавета Литвиненко)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).