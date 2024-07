У Парижі продовжуються Олімпійські ігри, до яких прикута увага всього світу. У другий офіційний день Ігор спортсмени змагаються за медалі у різних видах спорту – від стрільби з пневматичної гвинтівки до плавання. У кількох дисциплінах на медалі претендують і українці – у дзюдо, веслуванні та маунтинбайку.

Детальний розклад медальних змагань на 28 липня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 28 липня, фінали:

10:30 – Стрільба (пневматичний пістолет, 10 метрів, чоловіки)

13:00 – Стрільба (пневматичний пістолет, 10 метрів, жінки)

15:10 – Маунтинбайк (крос-кантрі, жінки; Яна Беломоіна)

17:00 – Дзюдо (жінки до 52 кг, чоловіки до 66 кг; потенційно Богдан Ядов)

17:48 – Стрільба з лука (командні змагання, матч за бронзу, жінки)

18:00 – Скейтбординг (стріт, жінки)

18:11 – Стрільба з лука (командні змагання, фінал, жінки)

18:45 – Веслувальний слалом (байдарки-одиночки, жінки; потенційно Вікторія Ус)

21:30 – Плавання (400 метрів комплексним стилем, чоловіки)

21:40 – Плавання (100 метрів батерфляєм, жінки)

21:50 – Фехтування (на рапірах, за бронзу, жінки)

22:20 – Фехтування (на шпагах, за бронзу, чоловіки)

22:44 – Плавання (100 метрів брасом, чоловіки)

22:45 – Фехтування (на рапірах, жінки)

23:15 – Фехтування (на шпагах, чоловіки)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).