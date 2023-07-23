ООН не згадала Росію в заяві про удар по Одесі
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Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні засудило ракетний удар по центру Одеси, але у своїй заяві не згадало, що відповідальність за нього лежить на Росії.
«Сьогодні одесити знову прокинулися від звуків вибухів. Удари були завдані по історичному центру, пошкодивши будинки, собор і спричинивши загибель і поранення мирних жителів. Міжнародне гуманітарне право чітко вказує: цивільні особи та цивільна інфраструктура не є ціллю», – йдеться в заяві структури ООН, опублікованій у Twitter.
Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Воєнні злочинці випустили 19 ракет різного типу, дев’ять із них вдалося збити.
Удар припав на історичний центр Одеси, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Унаслідок нічної атаки пошкоджено 25 пам’яток архітектури, зокрема Спасо-Преображенський кафедральний собор, підпорядкований УПЦ МП. Унаслідок обстрілу одна людина загинула і 22 особи дістали поранення, серед них четверо дітей.
Росіяни атакують Одесу та область кілька днів поспіль від моменту свого виходу із зернової угоди. Зокрема, атаки зазнавала портова інфраструктура. Унаслідок цих атак знищено велику кількість зерна.