Грошовий приз піде на розвиток музею вишиванки у Чернівцях

Організатори Всесвітнього дня вишиванки отримали одну із найбільш престижних нагород з культурної спадщини у Європі – European Heritage Awards. Церемонія нагородження відбулася у понеділок, 26 вересня, у Празі. Україна отримала приз глядацьких симпатій, а також 10 тис. євро на розвиток музею вишиванки у Чернівцях.

Як повідомила засновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк, у конкурсі брали участь представники понад 30 країн. Українська ініціатива отримала подібну нагороду вперше.



«Веземо з Праги додому в Україну перемогу в номінації "Залучення громадян та підвищення обізнаності", а також Приз глядацьких симпатій – Public Choice Award та 10 000 євро на Музей Української Вишиванки. Це саме той приз, який ми виграли спільно – кожним голосом. Ця перемог – приклад того, наскільки ми сильні, коли об'єднані. Вишиванка єднає українців, а відтепер – і ввесь цивілізований світ. Це одна із перемог перед головною – перемогою у війні», – зазначила Леся Воронюк.

Організатори European Heritage Awards повідомили, що цьогоріч оголосили п’ятьох лауреатів Гран-прі, а приз глядацьких симпатій здобула World Vyshyvanka Day з України – щорічне міжнародне свято, яке сприяє збереженню культової української вишиванки як важливого елементу спадщини українського народу.

«Ця вражаюча ініціатива набрала найбільшу кількість голосів під час онлайн-опитування, в якому взяли участь майже 11 000 громадян з усієї Європи. Цього року вперше в історії переможець нагороди Public Choice Award отримає грошову винагороду в розмірі 10 000 євро», – йдеться у повідомленні організаторів.